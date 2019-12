Natale a Genova, musica, alberi di Natale e murales in luce per l'8 dicembre in città

GENOVA - È già arrivato il Natale a Genova e l’atmosfera si sentirà ancora di più nel weekend dell’Immacolata per chi deciderà di trascorrerlo in una città tutta addobbata. Sono tanti gli appuntamenti per turisti e genovesi che affolleranno il centro e non solo in vista della “corsa” ai regali.

La magia delle luci che quest’anno non illumineranno soltanto il cielo genovese, ma anche il Palazzo della Regione e i murales di Certosa, realizzati nel progetto “On the Wall”. Gli alberi di Natale che non svetteranno soltanto in centro, ma anche nei vari municipi. La musica e i mercatini, le band e il corteo storico di san Nicola: come sempre sono tanti i momenti di intrattenimento previsti.

“Quest’anno più che mai a Genova le festività natalizie hanno un sapore unico e speciale, all’insegna della tradizione e della luce, anche grazie alle molte iniziative organizzate dal Comune”, ha detto l’assessore ai grandi eventi, commercio e artigianato Paola Bordilli. “Sono particolarmente contenta di una organizzazione che mai come quest'anno considera più zone cittadine, a partire dal Quadrilatero, Certosa e Sampierdarena”.

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Sabato 7 dicembre

Accensione delle luci di gala in via Garibaldi , grazie alle quali verrà esaltata la bellezza dei palazzi storici della “Via Aurea”.

, grazie alle quali verrà esaltata la bellezza dei palazzi storici della “Via Aurea”. Chiese in Musica: al via la rassegna che unisce il fascino delle chiese genovesi all’incanto della musica. Tutta la giornata sarà ricca di appuntamenti musicali: alle 16 a palazzo Tursi con Antonella Fontana soprano & Ensemble d’archi e alle 17 con il Coro 2015 - Amici della Montagna di Genova, alle 18 il Coro Officina Musicale People Around; contemporaneamente, alle ore 18, alla Chiesa di San Luca il concerto natalizio sarà curato dal Coro Voci sul Mare diretto da Rita Vietz.

Domenica 8 dicembre

Alle ore 9.30 inaugura il mercatino in piazza Matteotti , un mercatino storico di merci varie e dolciumi. In corso inoltre la Fiera di Natale in piazza della Vittoria e la tradizionale "Fiera del libro" in Galleria Mazzini.

, un mercatino storico di merci varie e dolciumi. In corso inoltre la Fiera di Natale in piazza della Vittoria e la tradizionale "Fiera del libro" in Galleria Mazzini. Alle ore 10.00 partirà da piazza Matteotti il tradizionale corteo storico del Mercatino di San Nicola che torna in piazza Piccapietra per l’edizione numero numero 31. Alla sfilata, che vuole rappresentare la Genova passata e quella presente, partecipano più di 140 figuranti di 14 gruppi storici.

che torna in piazza Piccapietra per l’edizione numero numero 31. Alla sfilata, che vuole rappresentare la Genova passata e quella presente, partecipano più di 140 figuranti di 14 gruppi storici. Dalle ore 15.30 animazione grazie ad una Band itinerante che partirà da via Cesarea alle ore 15,30 passando poi attraverso il Mercato Orientale e piazza Colombo per poi proseguire verso via San Vincenzo e, passando per via XX Settembre, terminerà il suo cammino in piazza De Ferrari alle 17,30.

che partirà da via Cesarea alle ore 15,30 passando poi attraverso il Mercato Orientale e piazza Colombo per poi proseguire verso via San Vincenzo e, passando per via XX Settembre, terminerà il suo cammino in piazza De Ferrari alle 17,30. Alle ore 17.30 ci sarà l'accensione dell'albero, con distribuzione di dolci e succhi di frutta. Presenti il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla scalinata di Palazzo Ducale, con il presidente del Parco della Val D’Aveto Michele Focacci e l’amministratore delegato di Iren Massimiliano Bianco.

con distribuzione di dolci e succhi di frutta. Presenti il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla scalinata di Palazzo Ducale, con il presidente del Parco della Val D’Aveto Michele Focacci e l’amministratore delegato di Iren Massimiliano Bianco. Alle ore 18 la piazza verrà trasformata da un grande gioco di proiezioni e di luci. Il palazzo della Regione diventerà un Babbo Natale parlante.

e di luci. Il palazzo della Regione diventerà un Babbo Natale parlante. La festa continua a Certosa dove già dal pomeriggio ci sarà festa per le vie grazie al CIV Vivi Certosa e al consorzio del Basilico che terrà un piccolo show sul basilico e il pesto al mortaio. In programma l’esibizione della Banda di Rivarolo, il coro della Conte intonerà canti natalizi e seguirà distribuzione gratuita di focaccia. I murales rimarranno “accesi” per tutto il periodo delle festività natalizie.

Lunedì 9 dicembre

Alle ore 20 verrà acceso l'albero donato a Sampierdarena dal Parco della Val D’Aveto.

donato a Sampierdarena dal Parco della Val D’Aveto. Alle ore 20.45 ci sarà il concerto gratuito del teatro Carlo Felice in trasferta al Modena, aperto alla cittadinanza ( LEGGI QUI ) .