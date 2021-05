Mussaie, le caricature di Davide Sacco: la dedica a Franco Battiato

GENOVA - Nelle ore in cui il mondo piange Carla Fracci, per la seconda settimana consecutiva, l’omaggio del maestro Davide Sacco è rivolto, nuovamente, al mondo culturale. Al centro delle sue Mussaie del venerdì c’è, infatti, Franco Battiato.



L’artista, mancato la scorsa settimana, viene tratteggiato in “veste di guru, santone in luoghi un po’ naif” per un parallelo tra arti differenti.



La grandezza di Franco Battiato è rilevante anche per il numero di stili che ha approfondito in modo eclettico e personale. Tra i tanti successi, il richiamo alle terre di Liguria, pure, con la vittoria del Premio Tenco.