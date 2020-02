Mareggiata, sopralluogo di Toti ai lavori al porto di Santa Margherita Ligure

SANTA MARGHERITA LIGURE - "A poco più di un anno dalla terribile mareggiata è stato fatto un qualcosa di straordinario e ora siamo qui a toccare con mano i lavori in corso al porto di Santa Margherita Ligure". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti e Commissario straordinario per l'emergenza maltempo dell'autunno 2018, nel corso di un sopralluogo ai lavori di ripristino del porto sammargheritese.

Il primo lotto di lavori da 7,5 milioni di euro è in corso e terminerà entro l'estate. Il secondo, per altrettanti 7,5 milioni, partirà a ottobre per concludersi entro l'estate successiva. Il tutto finanziato da Regione Liguria. "Un intervento urgente, condiviso con l'amministrazione comunale per un'infrastruttura funzionale alla nautica da diporto, all'economia e alla sicurezza di Santa Margherita Ligure", ricorda l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

"Lavoro di squadra e sinergie con Regione Liguria, già proficue prima della mareggiata, hanno reso possibili gli interventi record del post mareggiata. Il presidente Toti e l'assessore Giampedrone sono stati fondamentali per la nostra comunità e con loro dobbiamo continuare a lavorare", ha concluso il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni.