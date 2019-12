Mareggiata in Liguria, tre palazzine evacuate a Varigotti. Distrutta anche la condotta fognaria

FINALE LIGURE - La mareggiata provoca danni nel Ponente della Liguria. Nel borgo di Varigotti, a Finale Ligure, c'è stato il cedimento di un muro di contenimento del fronte mare. Tre palazzine, tra vico Fontana e vico Mendaro sono state dichiarate inagibili. Il moto ondoso ha distrutto il litorale, con l'acqua che si è infiltrata sotto le abitazioni.

"La situazione è critica, c'è il rischio di crolli. alcuni civici sono abitati e le persone sono state sfollate, altri sono seconde case e abbiamo avvisato i proprietari di non venire per passare le feste natalizie" spiega il sindaco Ugo Frascherelli. Distrutta anche la condotta fognaria e si registrano danneggiamenti anche agli impianti per l'erogazione del gas.

La mareggiata ha fatto danni anche a Portosole e Porto Vecchio a Sanremo, tanto che la Capitaneria ha emesso un'ordinanza che regola il transito lungo la testata del "Molo Palinuro" a Portosole e sulla banchina "Bongiovanni" del Porto Vecchio. Ci sono stati il cedimento di una porzione di muro della testata del "Molo Palinuro" e danneggiamenti al manto stradale del molo "Bongiovanni". Danni anche ad Alassio, dove il mare ha raggiunto la passeggiata e il Comune è stato costretto a chiuderla posizionando transenne. Stesso provvedimento per il molo Bestoso.

"Il mare sarà tra agitato e molto agitato sotto costa con mareggiate intense e diffuse insistendo in particolare sul Levante", si legge in una nota di Arpal. Il mare è caratterizzato da una "onda lunga da Sud-Ovest con un periodo di 10- 12 secondi". Anche lunedì, 23 dicembre, "nelle prime ore locali mareggiate sulle coste esposte del Ponente in lenta attenuazione mentre, in mattinata, ancora mareggiate anche intense a Levante per onda lunga (10-12 secondi) da Sud Ovest. Qui i fenomeni si attenueranno dal pomeriggio", conclude Arpal. (LEGGI QUI)