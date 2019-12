Maltempo in Liguria, conclusa l'allerta gialla tocca all'avviso per mareggiate e burrasca

GENOVA - Il maltempo non lascia in pace la Liguria. Appena conclusa l'allerta gialla, arriva subito un avviso meteo per mareggiata intensa in tutta la fascia costiera regionale nella giornata di oggi (22 dicembre) e domani per il solo centro e Levante. Per domani (23 dicembre) diramato anche un avviso per venti di burrasca forte su tutta la regione.

"Il mare sarà tra agitato e molto agitato sotto costa con mareggiate che, da fine mattinata e per tutta la giornata saranno intense e diffuse insistendo in particolare sul Levante (zona C e parte orientale di B)", si legge in una nota di Arpal. "Avremo onda lunga da Sud-Ovest con un periodo di 10- 12 secondi. Domani, lunedì 23, nelle prime ore locali mareggiate sulle coste esposte al Sud Ovest di A e della parte occidentale di B in lenta attenuazione mentre, in mattinata, ancora mareggiate anche intense a Levante per onda lunga (10-12 secondi) da Sud Ovest. Qui i fenomeni si attenueranno dal pomeriggio".

Intanto ci sono i dati che arrivano dalle boe di Arpal. Nel levante (boa della Gorgona) segnalata questa mattina un’altezza dell’onda significativa di circa 5 metri con un periodo di circa 11 secondi mentre, a Ovest, la boa di Nizza registra un’altezza significativa di 3.9 metri con un periodo di 8 secondi.

Secondo Arpal quella del 23 dicembre "sarà una giornata caratterizzata anche dal vento che soffierà, fino alla tarda serata, da Nord-Ovest di burrasca con rinforzi e raffiche di burrasca forte che potranno raggiungere e localmente superare 100 km/h, in particolare sui crinali e nelle valli esposte. Sul fronte metereologico intanto prevalgono le schiarite ed è confermato che, per i prossimi giorni, le condizioni del tempo in Liguria si manterranno stabili e soprattutto senza precipitazioni.