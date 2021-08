Lutto nel mondo della politica ligure, è morto il sindaco di Chiavari Marco Di Capua

CHIAVARI - Lutto nel mondo della politica ligure. Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua è morto all'improvviso dopo un malore mentre si trovava nella sua abitazione a Sestri Levante. Inutile il tentativo da parte del personale del 118 di salvare Di Capua. A lungo hanno provato a rianimare il sindaco ma non c'è stato nulla da fare.

Di Capua aveva 50 anni, era stato eletto nel 2017 e si sarebbe ricandidato per un secondo mandato. La notizia ha lasciato nello sconforto tutto il territorio e non solo chi lo conosceva. Lascia la moglie e due figli. Immediato il mondo della politica nazionale e locale ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza ai familiari.

Il presidente di Regione Liguria e la Giunta hanno espresso profondo cordoglio. “Con lui se ne va un sindaco giovane - ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -, ma che in questi anni ha dimostrato di essere un primo cittadino esperto e capace. Lo abbiamo seguito nella sua avventura da sindaco di Chiavari e lo ricorderemo sempre per l’ottimo lavoro svolto”.

“Prima di essere un bravo sindaco innamorato della sua Chiavari, era una bella persona: una preghiera per Marco Di Capua, un abbraccio ai suoi familiari e amici, un pensiero alla sua comunità” dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la notizia della morte improvvisa del sindaco di Chiavari.

"Pofondo dolore per l'improvvisa scomparsa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua. Persona preparata e leale sul piano istituzionale. Ha sempre dimostrato una grande attenzione ai problemi del territorio. Le mie condoglianze alla famiglia" dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.

"La scomparsa improvvisa di Marco Di Capua, sindaco di Chiavari, rappresenta una grave perdita per l’intera collettività. Una persona stimata, sempre in prima fila per il suo territorio. Non ci sono parole che possono colmare il vuoto lasciato da un uomo sincero e sempre disponibile. Ci uniamo al dolore della famiglia, della moglie e dei figli, dell’intera comunità" ha dichiarato Edoardo Rixi, deputato e coordinatore della Lega Liguria.

Anche il deputato di Leu Luca Pastorino ha ricordato Di Capua con una foto su Facebook in cui sono ritratti abbracciati durante una partita di calcio: "Linea alta per correre meno e gli altri finivano sempre in fuorigioco. Intesa perfetta. Tutte le parole di stima vera che non ti ho detto. Ciao amico mio".

"La scomparsa improvvisa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua mi lascia sgomento. In questi anni, soprattutto come sindaco della città metropolitana, ne ho apprezzato la sua collaborazione e disponibilità. Era evidente la dedizione per la sua città e per l’intera area metropolitana di Genova. La politica ligure perde un valido amministratore" ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci.