Lutto nel mondo cooperativo: è mancato improvvisamente il presidente di Coop Liguria Franco Berardini

GENOVA - All'età di 73 anni è improvvisamente mancato il presidente di Coop Liguria Francesco Berardini.

Genovese, alla guida della Cooperativa dal 2008, Berardini aveva alle spalle una lunga esperienza di cooperatore: dopo aver lavorato nel Sindacato, aveva ricoperto ruoli dirigenziali in Legacoop Liguria, associazione della quale è stato anche vice Presidente, e poi, a partire dal 1999, è stato Direttore Soci e vice Presidente di Coop Liguria.

Oltre ai ruoli in Coop Liguria ricopriva anche le cariche di Presidente di Scuola Coop; Consigliere di Amministrazione di Coop Italia, Gruppo Unipol; membro della Presidenza di ANCC (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) e della Direzione nazionale di Legacoop. In passato è stato anche vice Presidente di Unipol Assicurazioni.

Berardini lascia la moglie Marina e il figlio Andrea, attorno ai quali si stringe con immenso affetto tutta Coop Liguria.

I funerali si terranno lunedì 3 febbraio, alle ore 11,30, presso il tempio laico del Cimitero di Staglieno a Genova.

LE REAZIONI

Tra i primi a commentare la scomparsa di Berardini la Cisl con il segretario generale ligure Luca Maestripieri e il segretario regionale della Fisascat Silvia Avanzino.

"E' stato per molti anni, prima come vice presidente e poi come presidente, una controparte leale e determinata - scrivono - insieme alla quale abbiamo costruito importanti accordi sindacali aziendali. Ha saputo guidare l'azienda nei suoi momenti più difficili, nel momento della crisi dei consumi della città".

"Esprimo il mio più sincero cordoglio per la scomparsa di Francesco Berardini, uomo di grande intelligenza e cultura. Alla sua famiglia le più sincere condoglianze a nome della Giunta regionale". Così invece il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

"La scomparsa prematura del presidente di COOP Liguria Francesco Berardini ci addolora e ci coglie di sorpresa. Berardini lascia un vuoto enorme, è stato un autorevole presidente di una grande cooperativa" hanno commentato Paolo Andreani, segretario generale aggiunto Uiltucs e Riccardo Serri, segratario generale Uiltucs Liguria