Live: Sampdoria-Lazio al "Ferraris" 0-0

GENOVA - Sampdoria e Lazio in campo nell'anticipo delle ore 18 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova). Ranieri non rischia e inizialmente lascia in panchina i nuovi acquisti Keita e Adrien Silva.

Ecco le formazioni:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero, Bereszinsky, Tonelli, Yoshida, Augello, Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto, Ramirez, Quagliarella, all. Ranieri. A disposizione: Letica, Ravaglia, Ferrari, Regini, Colley, Askildsen, Leris, Silva, Verre, Damsgaard, Keita, La Gumina.

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, D. Anderson; Caicedo, Correa. All. S. Inzaghi. A disposizione: Reina, Alia, Armini, Vavro, Akpa Akpro, Marusic, Fares, Cataldi, Muriqi, Moro, Novella, Czyz.

ARBITRO: Orsato di Schio. VAR: Massa.

NOTE: ammonito Parolo.