Liguria in A... zzurro: domenica trasmissione speciale per Italia-Inghilterra

GENOVA - Domenica 11 luglio, una data che potrebbe entrare nella storia del calcio italiano con la Finalissima degli Europei tra gli Azzurri di Roberto Mancini e l'Inghilterra di Gareth Southgate. Si gioca a Wembley, alle 21, con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Tribuna d'Onore.

E come già durante il percorso di avvicinamento a Londra, Primocanale scende in campo con una grande trasmissione, Liguria in A... zzurro, condotta da Graziano Cesari con Maurizio Michieli, Giovanni Porcella, Domenico Arnuzzo, Domenico Ravenna.

L'inizio è fissato alle 19,30 con un amplissimo pre gara, anche in collegamento da Wembley, sino alle 21; poi, i commenti nell'intervallo dalle 21,45 alle 22. Infine, il lungo post partita dalle 22,50 sino a mezzanotte e oltre, in caso di successo degli Azzurri, reduce da due sconfitte nelle ultime due finali degli Europei (con Zoff e Prandelli in panchina) e smaniosi di riscatto.

Saranno collegate in diretta le piazze di tutte le province liguri, dove verranno allestiti i maxischermi per seguire la partita: Genova (con Stefano Rissetto e Michele Varì), Savona, Imperia e Spezia.

Un grande programma all'insegna della passione per la Nazionale, visibile sul canale 10 di Primocanale in Liguria e in streaming su primocanale.it.