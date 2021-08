Lavori in A10, grazie a Primocanale scampato il pericolo chiusura in direzione Genova

GENOVA - "Grazie a voi di Primocanale perchè dopo la segnalazione abbiamo subito chiamato Autostsrade e abbiamo deciso di far slittare di qualche giorno la chiusura". L'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone sottolinea così l'intervento che ha permesso di fatto di evitare la chiusura stanotte del tratto della A10 tra Genova Pra' e Genova Aeroporto.

E già perchè nei piani del cantiere era prevista alle 22 di oggi venerdì 20 agosto la riapertura della carreggiata in direzione Ponente e la chiusura dalla mezzanotte fino alle 4 di mattino di sabato 21 agosto della carreggiata lato mare per eseguire i lavori di ripristino della segnaletica.

Una situazione di elevato rischio caos viabilità in quanto tutti i mezzi in rientro a Genova dalla Riviera di Ponente sarebbero stati costretti a uscire dall'autostradac a Genova Pra' ed (eventualmente) rientrare al casello di Aeroporto. Alla fine la situazione è rientrara e la chiusura è stata evitata.

"Avere voi in diretta in allerta come tante altre fate serve ad avere un interscambio di informazioni capillari che ci permette di dare ai cittadini le migliori informazioni e poi anche di intervenire in tempo reale. E' la prova provata di quanto siete importanti sul sistema di protezione civile" spiega Giampedrone

Ma cosa succederà stanotte al cantiere della A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra'? Intorno alle ore 22 verrà riaperta la carreggiata in direzione Savona con una sola corsia di marcia. Resterà aperta una corsia anche in direzione Genova. A quel punto i tecnici porteranno avanti le varie verifiche di routine previste in questi casi e poi si potrà tornare alla circolazione con doppia corsia in entrambe le carreggiate. "Ci auguriamo che si possa aprire anche un pochino prima rispetto all'orario previsto delle 6 di mattina di sabato" spiega ancora Giampedrone.

Intanto resta valida l'indicazione arrivata da Regione Liguria di evitare se possibile di mettersi in movimento in questo venerdì 20 luglio e preferire, per chi può, partire nella giornata di sabato quando il cantiere sarà smontato e riaperte le carreggiate lungo il tratto con due corsie per senso di marcia (LEGGI QUI) .