Lavori in A10, ultimo giorno di cantiere: è allarme viabilità

GENOVA - L'indicazione è chiara: "Chi può scegliere quando partire, opti per sabato mattina invece che venerdì". L'ultimo giorno di cantiere in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra' rischia infatti di trasformarsi in un'odissea per chi si mette in viaggio. Per questo da Regione Liguria attraverso l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone è arrivato l'esplicito invito a evitare di mettersi in movimento nella giornata di oggi. Il cantiere verrà smontato a partire dalle ore 22 e solo sabato mattina la carreggiata nord potrà riaprire al traffico ripristinando di conseguenza le due corsie per senso di marcia.

Dopo il lunedì di caos totale quando si sono formati fino a 15 km di coda in direzione Genova per chi arrivava dal Ponente la situazione nei giorni successivi è andata a migliorare costantemente. Le code sono rimaste intorno ai 3-4 km. Non sono comunque mancati i disagi e le problematiche. Anche qualche tamponamento e incidente che però non si è verificato nel tratto di scambio di carreggiata. Arrivano dunque alla conclusione i lavori sulla galleria Provenzale in direzione Savona. Lavori che hanno interessato anche le gallerie Torrazza e Pra' nella stessa direzione.

Turisti verso le località della Riviera e gli sbarchi e imbarchi dai traghetti preoccupano. Saranno poco meno 7mila i mezzi (in orari diversi) che saliranno e scenderanno dalle navi in banchina al porto di Genova. Ridotto invece il numero di camion in transito lungo le autostrade della Liguria. Attenzione massima anche per quanto riguarda la situazione dell'Aurelia: anche qui infatti potrebbero verificarsi pesanti code. La situazione peggiore, come rimarcato anche dall'assessore Giampedrone, potrebbe verificarsi a partire dal pomeriggio verso sera. Per questo è rinnovato da più parti ad aspettare il sabato per mettersi in viaggio se non strettamente necessario.

Autostrade per l'Italia segnala per la giornata di oggi tempi di percorrenza di molto superiori alla media per quanto riguarda la A10 in entrambe le direzioni per praticamente tutta la giornata. Sulla A7 tempi di percorrenza lunghi soprattutto nelle prime ore della giornata di questo venerdì 20 agosto Tempi medi ben superiori alla media anche per quanto riguarda la A26 in direzione Nord. leggermente meglio invece dovrebbe andare lungo la A12 per chi si muove verso il Levante della Liguria.

Il casello di Genova Pegli è chiuso in uscita per chi arriva da Genova e in entrata per chi va verso Savona. Quello di Pra’ è chiuso in uscita per chi proviene da Genova. In città vige il divieto di circolazione sulla viabilità comunale ordinaria compresa tra l’uscita autostradale Genova Ovest/via Cantore e il km 544+120 della S.S. 1 e viceversa ai mezzi pesanti. Il divieto è valido per i mezzi diretti al P.S.A. di Genova Prà e per quelli che non prevedano una sosta nel territorio comunale finalizzata a operazioni di carico e scarico merci. Inoltre nel tratto compreso tra piazza Savio (Cornigliano) e via Voltri è stata temporaneamente revocata le corsia preferenziale dei bus: è dunque per tutti i mezzi possibile transitare lungo la corsia solitamente dedicata agli autobus.