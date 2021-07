GENOVA - L'agenda degli appuntamenti in Liguria di giovedì 29 luglio.

GENOVA - sala Cristoforo Colombo, via Fieschi 15 ore 11:00. Conferenza stampa del gruppo consiliare del Partito Democratico-Articolo1 in Regione per presentare la Proposta di Legge per la riduzione del divario retributivo di genere. Presenti i consiglieri regionali PD Luca Garibaldi e Sergio Rossetti.

AMEGLIA - area verde, via Pisanello - loc. Cafaggio ore 11:00. Sopralluogo, al cantiere di realizzazione dell'impianto idrovoro del Canal Grande dell'assessore regionale alla Difesa del Suolo Giampedrone.

LA SPEZIA - sala Multimediale, Palazzo Civico ore 11:00. Conferenza stampa su firma protocollo intesa fra Comune della Spezia e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per azioni congiunte in materia di lotta alla contraffazione e tutela del made in Italy. Partecipano Pierluigi Peracchini sindaco della Spezia, Andrea Maria Zucchini direttore interregionale per la Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta dell'Agenzia delle Dogane.

GENOVA - sala del Maggior Consiglio, Palazzo Ducale ore 11:30. G20 2021: evento "Visioni del futuro - Intelligenza Artificiale e Robotica: dialogo fra scienza e società", intervengono il ministro Cingolani, il presidente Toti, la presidente del CNR Carrozza, segretario generale. UIL Bombardieri, il direttore Scientifico IIT Metta, l'astrofisica Ersilia Vaudo, il cosmonauta Villadei, il sottosegretario Pontificio Consiglio Cultura monsignor Polvani.

IMPERIA - Provincia, viale Matteotti, 147 ore 12:15. Conferenza stampa di presentazione delle iniziative istituzionali congiunte di Regione, Provincia, Comuni per la valorizzazione del comprensorio di Monesi. Partecipano, tra gli altri, il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, gli assessori Berrino e Scajola, il presidente della Provincia Domenico Abbo.