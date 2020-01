Innovazione, i 20 istituti "ambasciatori della scuola digitale" in Liguria

SAVONA - La Regione Liguria presenta i 20 istituti "ambasciatori della scuola digitale" che "diffonderanno l'innovazione nelle scuole". Il Cpia Centro Levante di Genova, l'ente di formazione Formimpresa Liguria, l'Istituto comprensivo di Cornigliano, l'Istituto comprensivo di Marassi, Istituto comprensivo di Pra, l'Istituto comprensivo di San Francesco Da Paola, l'Istituto comprensivo di San Teodoro, l'Iiss Majorana-Giorgi, l'Io Colombo, l'Istituto comprensivo di Voltri 2, l'Iis Ferraris-Pancaldo di Savona, l'Iiss Liceti di Rapallo, l'Istituto comprensivo della Valtrebbia, l'Istituto comprensivo di Lavagna, l'Istituto comprensivo di Arcola Ameglia-Isa18, l'Istituto comprensivo Isa 16 di Ortonovo, Il Cpia di Savona, l'Istituto comprensivo di Savona I e l'Istituto comprensivo di Savona II e il Polo tecnologico imperiese.

Sono questi i 20 Istituti liguri proclamati "ambasciatori" dell'innovazione tecnologica nell'ambito del progetto strategico di Regione "Scuola Digitale Liguria", realizzato in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e l'Università di Genova e con il contributo operativo di Liguria Digitale, "per supportare docenti e formatori con strumenti adeguati e far emergere le esperienze innovative già presenti sul territorio". La Commissione di valutazione ha infatti selezionato, secondo i criteri indicati nell'avviso, gli istituti vincenti che dal prossimo anno porteranno gli strumenti e le opportunità del progetto ancora più vicino alle altre scuole su tutto il territorio.

"Complimenti agli istituti che hanno vinto il bando e che avranno un riconoscimento anche economico per diventare 'ambasciatori' della cultura e dell'insegnamento digitale nelle altre scuole che sono rimaste più indietro su questo fronte. Questa misura è uno stimolo per tutti, costituendo un riconoscimento per chi ha già dimostrato un approccio più avanzato e, al contempo, garantendo un coinvolgimento per chi può aumentare il livello di tecnologia in classe", ha commentato l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo.