In Liguria Ferragosto si fa in autostrada tra code, lavori e disagi

GENOVA - Anche a Ferragosto liguri e turisti intrappolati in coda.C'è chi si muove per andare a fare una grigliata con gli amici, chi è in partenza finalmente per le ferie, chi ancora è diretto verso le mete balneari della regione. Eppure anche oggi a causa dei lavori sulla rete autostradale ligure qualche km di coda o di rallentamenti lo si dovrà affrontare.

Coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori. Bisogna ricordare che in A7 sarà chiusa fino al 25 agosto la galleria Monte Galletto e ciò comporta diverse modifiche alla circolazione (QUI IL DETTAGLIO) . Sempre in A7 coda di 1 km a Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. In A6 è segnalata coda di 1 km tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino per traffico intenso.