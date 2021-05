I cinghiali continuano a creare danni, gli agricoltori chiedono aiuto: La situazione è al limite

GENOVA - La situazione dei cinghiali in Liguria continua ad essere motivo di esasperazione per diverse categorie di lavoratori e per gli abitanti: a San Desiderio i cittadini non ne possono più delle costanti visite notturne dei cinghiali, che, in cerca di cibo, girano intorno ai cassonetti della spazzatura, oppure per gli automobilisti, ma anche solo per le persone che camminano per le vie della città. Non solo, nelle ultime settimane diversi esemplari hanno 'passeggiato' per le spiagge liguri, come nel caso di Vernazzola dove il video è diventato virale sui social.

Cinghiali in strada, l'esasperazione degli abitanti di San Desiderio: "Soluzioni subito"-LA TESTIMONIANZA

Genova, città deserta e un cinghiale in piazza Corvetto aspetta davanti all'edicola-GUARDA LA FOTO

Gli agricoltori si sono riuniti e CIA Liguria ha espressamente chiesto al vice presidente e assessore all’agricoltura Alessandro Piana di promuovere e richiedere una campagna straordinaria con interventi mirati per alleggerire la pressione di questi animali che è, in questi giorni, davvero pesante.

Genova, branco di cinghiali blocca la viabilità di corso Italia-LEGGI QUI

In occasione del Tavolo Verde convocato presso la Regione il vicepresidente di CIA Liguria ha detto: “Siamo consapevoli che non si risolve con le battute né con la normale attività venatoria, ma in questa fase della stagione assai delicata per le colture agricole, serve un intervento straordinario per preservare produzioni che rischiano danni irreversibili. Non si può più prescindere dalla messa a punto di un piano straordinario di controllo e riduzione della pressione della fauna selvatica in grado di agire su più fronti: dalle difese passive, alla diffusione della gabbie di cattura, alle battute di selezione fino alla messa in atto di azioni di riduzione della capacità riproduttiva. ”

Inoltre, in attesa di un piano completo per risolvere la situazione, gli agricoltori richiedono misure da mettere in atto subito: con l’impegno della Regione si potrebbero diffondere gabbie di cattura, rendendo possibile una selezione mirata e efficace.

“Il Vice Presidente Alessandro Piana ha raccolto le nostre preoccupazioni – ha detto il presidente Aldo Alberto - impegnandosi ad agire per una azione di selezione da metter in atto in breve tempo, conscio che la particolarità dell’ annata e l’ulteriore riduzione di catture durante la stagione di caccia ha ulteriormente aggravato il problema”.