Gli appuntamenti in Liguria di giovedì 28 ottobre

GENOVA - I principali eventi del giorno nella nostra regione.

GENOVA - Casa di Quartiere di Certosa - Via Certosa, 13d ore 9:30. Convegno Uil Pensionati per ricordare la figura del sindacalista Piero Massa. Alle 12 presentazione del premio letterario Piero Massa.

GENOVA - Casa della Giovane, p.za Santa Sabina ore 10:45. Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2021.

GENOVA - Via XII Ottobre, 1 ore 11:00. Axpo presenta il rapporto di sostenibilità 2021 per l'Italia. "Cultura e territorio per un'Energy Company innovativa e sostenibile".

GENOVA - Foyer Teatro della Tosse ore 11:30. La Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse presenta la prima nazionale de 'La tragica storia del dottor Faust' e la mostra 'Luzzati Experience' .

LA SPEZIA - Cantiere integrato navale militare di Muggiano ore 14:00. Cerimonia di consegna di 'Al Zubarah', corvetta prodotta da Fincantieri e destinata alla Reale Marina del Qatar.

LA SPEZIA - Auditorium AdSP Mar Ligure Orientale ore 14:30. Convegno Confindustria e Comitato Piccola Industria Confindustria La Spezia sul tema 'Formiamo il futuro? Parliamo ai giovani'. Tra i presenti, il sindaco Pierluigi Peracchini, Ilaria Cavo, Renato Goretta. Conclusioni (ore 18) di Carlo Robiglio, presidente Piccola Industria Confindustria. Previsto intervento del ministro Orlando in videocollegamento.