Bimbo scomparso a Latte, un'altra notte di ricerche senza esito. Due nuove testimonianze

Un'altra notte di ricerche si è conclusa senza esito sulle alture di Ventimiglia, zona dove Alain Bernard Ganao, di soli 5 anni, venerdì sera si è allontanato da un campeggio nella frazione di Latte, quasi al confine con la Francia, in provincia di Imperia. Il Prefetto della Provincia di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha convocato ieri sera alle ore 21.30, una riunione di coordinamento con i vertici delle Forze dell’Ordine, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e i volontari impegnati nella ricerca del piccolo.

Continuano senza sosta le ricerche con droni, cani ed elicotteri

In atto sono impiegate nell’azione di ricerca e soccorso le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, le Associazioni di Volontariato oltre alle unità cinofile. Le attività operative di ricerca del piccolo Alain continueranno senza soluzione di continuità. Nella giornata di ieri sono stati impiegati 183 unità, tra cui due droni termici, cani molecolari, oltre a elicotteri dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. L’attività di ricerca vede l’impegno anche della Capitaneria di Porto di Imperia che sta perlustrando la zona costiera di Ventimiglia con l’ausilio dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. La Prefettura è in constante contatto con il Ministero dell’Interno, che segue con la massima attenzione la vicenda per la quale si auspica che possa avere un risultato positivo.

Due nuove testimonianze

Il quadro della vicenda si fa sempre più complesso. Come viene riportato da Riviera24, nella serata di ieri due nuove testimonianze si aggiungono alla lista di accertamenti in corso da parte degli inquirenti. Una donna avrebbe raccontato ai carabinieri di aver visto il 'testimone' vicino ai giardini di Ventimiglia 'Corsaro Nero', appoggiato a un'auto con targa del Principato di Monaco. Sempre in serata un'altra persona, presente nella villa dell'uomo proprio venerdì, avrebbe raccontato di aver visto il bimbo aggirarsi nel cortile dell'abitazione.

Continuano le indagini: sequestrata l'auto del 'testimone'

Parallelamente continuano le indagini per ricostruire che cosa sia accaduto dopo le ultime immagini che riprendono Alain allontanarsi dal parcheggio del campeggio. Accertamenti sono in corso riguardo la testimonianza di un uomo che inizialmente aveva raccontato di aver visto Alain in strada e di averlo aiutato ad attraversare. Versione poi ritrattata dal testimone che avrebbe invece detto di averlo visto in auto. Incongruenze che hanno spinto gli inquirenti a nuovi controlli sul veicolo dell'uomo, subito sequestrato su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'auto è stata prelevata in serata dalla casa.

Maglietta bianca e pantaloncini verdi: com'è vestito Alain

Le ricerche del piccolo Alain Bernard Ganaos, questo il suo nome, sono iniziate nella serata di venerdì: erano le 19.30 circa quando i genitori hanno dato l'allarme. Il piccolo era appena arrivato con la famiglia - mamma, papà e la sorella - nel campeggio "Por La Mar" di Latte, a pochi metri dal mare. Alain ha cinque anni, i capelli scuri tagliati a spazzola, ieri indossava un paio di calzoncini corti verdi e una maglietta bianca a maniche corte. È nato in Italia ma ha origini filippine. La sua famiglia è residente a Torino da oltre 20 anni: i genitori stavano montando la tenda quando si sono accorti dell'assenza del piccolo. Alain è un bimbo fragile, che soffre di una patologia dello spettro dell'autismo e non parla. Risponde solo alla voce della mamma e ad alcune canzoni, come hanno spiegato i familiari ai soccorritori. Per questo le ricerche sono ancor più delicate e difficili.

L'appello

Dalle autorità l'appello: chi riconoscesse il piccolo Alain dalle foto che sono state pubblicate sui social e che sono state ricondivise da tante persone, deve chiamare immediatamente il numero unico dell'emergenza 112.

