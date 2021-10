Genova, addio alle Dighe di Begato: ultima 'picconata' poi il quartiere avrà nuova vita

GENOVA - Dopo oltre 40 anni l'ultima 'picconata' segna la fine delle dighe di Begato, ecomostro di edilizia popolare sorto agli inizi degli anni Ottanta sulle alture di Genova è diventato ben presto simbolo di degrado in una zona priva di servizi che ha emarginato i residenti. La scelta di rigenerazione urbana è stata promosso e voluta fortemente dall'assessore all'Urbanistica di Regione Liguria Marco Scajola.

Sei mesi dopo l'inizio dei lavori di demolizione ecco la parola fine con lo skyline di questa porzione della città che si staglia sulla Valpolcevera pronta a cambiare definitivamente. Prima della partenza i residenti sono stati trasferiti in nuovi alloggi distribuiti lungo il territorio cittadino, in tutto sono stati fatti traslocare 374 nuclei familiari. I lavori affidati con un contratto d'appalto alla ditta Patriarca Group S.r.l. e Fratelli Caschetto Srl vincitori della gara per la demolizione.

La prima picconata segna la data del 19 aprile 2021: la super gru (la più grande d'Italia) arrivata appositamente per la demolizione inizia a 'mordere' la porzione alta della diga bianca. A inizio luglio erano già stati demoliti i 55mila metri cubi di cemento armato con i lavori che, in anticipo sui tempi, si sono spostati sulla diga rossa a partire dal 2 luglio. Qui altri 115 metri cubi sono stati cancellati con le ditte incaricate che sono dovute salire fino a 60 metri di altezza per abbattere la parte più alta dell'ecomostro.

Al loro posto prenderà corpo il progetto di riqualificazione dell’intera area del quartiere Diamante che prevede il recupero di 47 alloggi della diga bianca, sia dal punto di vista strutturale che energetico, e la realizzazione di nuovi edifici ‘green’ a sei piani e nuovi luoghi di aggregazione sociale co spazi dedicati a uffici, sport e aree verdi. "Un grande impegno per un'operazione unica a livello nazionale" l'ha definita l'assessore Scajola che in questi mesi ha lavorato a stretto contatto con Arte Genova e con il suo amministratore unico Girolamo Cotena.

Progetto di rigenerazione urbana apprezzato e premiato anche dal ministero per l'Innovazione e le mobilità sostenibili (Mims) che, dopo la presentazione da parte di Regione Liguria del piano di riqualificazione, ha destinato 15 milioni di euro per Begato. Attenzione al progetto è arrivata anche a livello internazionale con 30 studenti del master avanzato in Urbanistica dell'Istituto di Studi politici di Parigi (Science Po) arrivati appositamente per studiare i lavori della Diga.