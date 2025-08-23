Mangia una mora e si sente male, elisoccorso per una 25enne al forte Diamante

Momenti di apprensione questo pomeriggio al Forte Diamante, sulle alture di Genova, dove una ragazza di 25 anni è stata soccorsa d’urgenza dopo aver accusato una reazione allergica. La giovane, durante un’escursione, ha mangiato una mora raccolta sul posto, ma pochi minuti dopo ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti: difficoltà respiratorie, gonfiore al viso e un forte prurito.

I compagni di escursione hanno immediatamente allertato i soccorsi, e sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 e un'ambulanza della Nuova San Fruttuoso, che ha trasportato la 25enne all’ospedale San Martino in codice rosso. Secondo quanto riferito dai medici, la reazione allergica potrebbe essere stata scatenata da un’allergia alimentare non nota o da una reazione legata a un’allergia al polline, un fenomeno che può manifestarsi con frutti come le more in soggetti sensibilizzati.

