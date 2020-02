Genoa, Radovanovic ko: distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti

GENOVA - Distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti per Ivan Radovanovic. Stop da quantificare per il centrocampista che comunque contro la Lazio non ci sarà.

È emergenza in mediana per il Genoa che deve rinunciare a Sturaro per squalifica e che non è certo che possa recuperare Schone per l’affaticamento ai flessori della coscia che l’hanno costretto già a saltare Bologna. Senza Ghiglione che tornerà a fine marzo per Nicola la formazione anti Lazio è un rebus. Per fortuna Pandev è disponibile.