Genoa, Nicola senza paura: "Juventus fortissima ma nulla è impossibile"

GENOVA - Il tecnico del Genoa Davide Nicola ha parlato alla vigilia della partita con la Juventus di martedì sera al Ferraris. Dopo il punto conquistato a fatica a Brescia arriva la capolista che andrà a caccia dei tre punti nel deserto del Ferraris per tenere le distanze nei confronti della Lazio. Ma i rossoblù inseguono l'obiettivo salvezza e quindi le motivazioni per Perin e compagni non mancheranno: "Affrontiamo una squadra forte e capace, ma la Juve ritengo che arrivi nel momento giusto, un momento in cui dobbiamo migliorare ancora molto sui ritmi e sulla capacità di essere squadra e muoverci all’unisono. È chiaramente una partita importante e dobbiamo pensare che nulla è impossibile, dobbiamo pensare solo a fare un gioco di squadra. La possibilità di poter contare su più effettivi, in questo momento, è un aiuto e una risorsa in più”.

Le prime due partite con Parma e Brescia hanno portato un solo punto e nessun gol di azione ma solo da calcio di rigore. “Il punto di Brescia diventa importante per il fatto che abbiamo recuperato una partita che non era facile da recuperare. Ora non dobbiamo guardare gli altri ma a noi stessi. Ho visto miglioramenti rispetto alla partita col Parma e quindi sono fiducioso”.

Il mister in chiusura parla anche di tifosi: “È vero, non li abbiamo vicini, ma sappiamo di averli al nostro fianco”.