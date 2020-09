Elisoccorso Liguria, sindacato pompieri fa un esposto alla Corte dei conti

GENOVA - Il sindacato Usb dei vigili del fuoco della Liguria depositerà un esposto alla procura della Corte di Conti affinché indaghi su un eventuale danno erariale in seguito all'ingresso dei privati nella gestione dell'elisoccorso in Liguria. Il sindacato illustrerà i dettagli della nuova azione legale in una conferenza stampa convocata per martedi' mattina. Intanto, sempre in seguito a un esposto presentato dal sindacato dei pompieri liguri tramite l'avvocato Daniele Pomata, proseguono le indagini della procura di Genova.

L'esposto era stato presentato oltre un anno fa e ventilava l'ipotesi che le difficoltà in cui erano stati messi i vigili del fuoco della Liguria nella gestione del servizio di elissoccorso avesse come obiettivo quello di far integrare il servizio con l'ingresso di soggetti privati. La documentazione era stata presentata quando era stato perfezionato l'accordo con la società Airgreen.

Il sostituto procuratore Sabrina Monteverde aveva aperto un fascicolo per abuso d'ufficio contro ignoti, chiedendo successivamente l'archiviazione, ma il gip Cinzia Perroni, in un'ordinanza firmata a marzo ha accolto l'opposizione dell'Usb, chiedendo al pm di svolgere ulteriori indagini. La tesi contenuta nell'esposto e' quella che anche in Liguria come in tutte le altre Regioni dove sono intervenuti i privati nella gestione dell'elisoccorso, il servizio sia peggiorato nonostante i costi piu' elevati.