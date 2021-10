Elezioni amministrative 2021, 52 Comuni al voto in Liguria: tutti i candidati sindaci

GENOVA - In 52 Comuni della Liguria le amministrative per l'elezione del sindaco e della giunta comunale (leggi qui) . Qui tutti i Comuni al voto in Liguria e i candidati.

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

Bogliasco:

Luca Pastorino (Insieme per Bogliasco)

Guido Guelfo (Per Bogliasco)

Casarza Ligure:

Giovanni Stagnaro (Casarza è di tutti)

Giorgio Firenze (Lega Salvini Liguria)

Germana Perego (Prospettiva civica per Casarza)

Favale di Malvaro:

Ubaldo Crino (Con Giovanni Boitano per Favale)

Masone:

Rossella Bruzzone (Masone oggi per il domani)

Omar Missarelli (Per Masone)

Orero:

Giacomo Gnecco (Vivere Orero)

Iolanda Bacigalupi (Insieme per Orero)

Portofino:

Matteo Viacava (Portofino tuttinsieme)

Propata:

Manuela Elisabetta Sala (Rinascere Insieme)

Massimiliano Storelli (Insieme per Propata)

Rondanina:

Gaetanino Giovanni Tufaro (Innovazione progresso Rondanina)

Claudio Agostino Casazza (Lista civica Rondanina per noi)

Sant'Olcese:

Sara Dante (Centosinistra per Sant'Olcese)

Patrizia Altobelli (Sant'Olcese ora il centrodestra)

Valbrevenna:

Piero Nugai (Uniti per la Valbrevenna)

Michele Brassesco (Valbrevenna viva)

PROVINCIA DI IMPERIA

Apricale:

Silvano Pisano (Apricale per tutti)

Armo:

Massimo Cacciò (Pro Armo)

Carlo Gallo (Crescere insieme Armo)

Aurigo:

Luigino Dellerba (Insieme per Aurigo)

Borghetto D'Arroscia:

Angela Denegri (Uniti per Borghetto)

Borgomaro:

Massimiliano Mela (Uniti per migliorare)

Caravonica:

Angelo Francesco Dulbecco (Uniti per Caravonica)

Castel Vittorio:

Enzo Rebaudo (Castelvittorio)

Gian Stefano Oddera (Uniti per Castel Vittorio)

Chiusavecchia:

Luca Vassallo (Insieme per Chiusavecchia)

Cipressa:

Filippo Rinaldo Guasco (Cipressa riparte)

Civezza:

Maria Maddalena Ricca (Lista civica per Civezza)

Costarainera:

Antonello Gandolfo (Uniti per Costarainera)

Pietro Mareri: (Per Costarainera)

Diano Arentino:

Giacomo Musso (Lista civica la mimosa)

Alessandro Lodato Costa (Insieme per Arentino)

Paolo Sciandino (Scegli! Le persone al centro)

Diano Castello:

Romano Damonte (Continuità e rinnovamento)

Diano Marina:

Francesco Parrella (Diano domani)

Cristiano Za Garibaldi (Vivere-Toti-Lega Salvini Liguria-Fratelli d'Italia-Forza Italia)

Marcello Bellacicco (Lista civica Diano Marina)

Lucinasco:

Marilena Abbo (Lista civica)

Pompeiana:

Vincenzo Lanteri (Cambiamo Pompeiana)

Prelà:

Mattia Gandolfi (Vivi Prelà)

Rezzo:

Renato Adorno (Quattro piazze un territorio)

Seborga:

Massimiliano Iacobucci (Seborga rinasce)

Pasquale Ragni (Progetto Seborga)

Terzorio:

Valerio Ferrari (Nui Tersurin)

Villa Faraldi:

Stefano Damonte (Costruire insieme)

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ameglia:

Umberto Galazzo (Uniti X Ameglia)

Mauro Manzi (Ameglia civica Manzi sindaco)

Mauro Ciri (Ameglia con Ciri sindaco)

Beverino:

Giampaolo Pascotto (Noi per Beverino)

Denise Gianardi (Lega Salvini Liguria-Fratelli d'Italia)

Micol Roncallo (Uniti per Beverino)

Marco Cosini (Noi con Beverino)

Borghetto di Vara:

Claudio Delvigo (Borghetto rinasce con le sua frazioni)

Stefano Coduri (Uniti per il cambiamento)

Brugnato:

Claudio Galante (Lista Brugnato)

Corrado Fabiani (Insieme per Brugnato)

Riomaggiore:

Edoardo Bonanini (Insieme)

Fabrizia Pecunia (Cittadini in Comune)

Santo Stefano Magra:

Paola Sisti (Santo Stefano bene comune)

Pierpaolo Venturini (Pci)

Alberto Monticelli (Domani per Santo Stefano Magra)

Luciano Mondini (Salute e ambiente)

Emanuele Cucchi (Uniti per cambiare)

Zignago:

Simone Sivori (Credere nel futuro)

PROVINCIA DI SAVONA

Balestrino:

Massimiliano Zunino (Balestrino rinasce)

Stefano Saturno (Balestrino oggi)

Bergeggi:

Alice Bianchini (Cambiamo Bergeggi)

Maria Rebagliati (Uniti per Bergeggi)

Borgio Verezzi:

Gabriele Murrighile (Borgioxerezzi per tutti)

Renato Dacquino (Nuova via per Borgio Verezzi)

Calice Ligure:

Alessandro Comi (Condividere Calice)

Castelbianco:

Franco Aurame (Per Castelbianco)

Loano:

Luca Lettieri (Forza Italia-Fratelli d'Italia-Lega Salvini Liguria-civica)

Giacomo Piccinini (Nuova grande Loano)

Nasino:

Roberto De Andreis (Nasino 2021)

Savona:

Francesco Versace (Noi con l'Italia-Savona popolare)

Manuel Meles (Movimento cinque stelle)-(Con te per Savona)

Luca Aschei (Andare oltre)

Angelo Schirru (Toti per Savona)-(Lega Salvini Liguria)-(Lista civica Schirru sindaco)-(Fratelli d'Italia)-(Forza Italia-Unione di centro)

Marco Russo (Sinistra per Savona)-(Patto per Savona)-(Riformiamo Savona)-(Articolo uno-Partito democratico)

Spotorno:

Giancarlo Zunino (Insieme per Spotorno)

Mattia Fiorini (Progetto Spotorno)

Stella:

Roberto Cavicchini (Per Stella)

Andrea Castellini (Steja)

Stellanello:

Claudio Cavallo (Stellanello passione Valmerula)

Marco Ferriero (Amministrazione Libera)

Testico:

Paolo Zerbone (Amare Testico)

Lucia Moscato (Passione Testico)

Tovo San Giacomo:

Alessandro Oddo (Per un nuovo paese)

Iole Aicardi (Insieme per il Cambiamento)

Varazze:

Antonio Ghigliazza (Varazze Domani)

Luigi Pierfederici (Essere Varazze)