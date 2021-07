Due nuovi "Rock" e "Pop" sui binari liguri, ma resta da consegnare la metà dei treni previsti

GENOVA - In circolazione da oggi due nuovi treni - un Rock e un Pop - sui binari della Liguria, portando a 26 i nuovi treni consegnati da Trenitalia alla Regione e superando la metà del numero totale stabilito dal Contratto di Servizio che prevede il rinnovamento della flotta regionale, facendo scendere l'età media a cinque anni. Come stabilito dalle attuali norme in tema di trasporto pubblico locale, anche su questi treni è prevista una capienza massima dell'80% dei posti per cui il mezzo è omologato, ossia 1.174 passeggeri, di cui 609 seduti per il treno Rock, mentre sui treni Pop è possibile accogliere 402 viaggiatori di cui 305 seduti. Nel fine settimana sono complessivamente 602.900 i posti offerti sui treni regionali di Trenitalia in circolazione in Liguria, a cui se ne aggiungono 220 mila sui collegamenti attivi tra Liguria, Lombardia (60 mila) e Piemonte (160 mila).

"Sono contento che grazie a questi nuovi treni, più comodi e moderni, l'età media dei convogli liguri si abbasserà notevolmente". Questo il commento dell'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino. In merito alle segnalazioni di sovraffollamento, aggiunge Berrino "bisogna assolutamente riportare la capienza di tutti i treni al 100%. Il trasporto regionale già limitato all'80%, infatti, non può accogliere sui propri treni tutte quelle persone che non trovano posto su Intercity e Frecce dove la capienza è appena al 50% - ha concluso -. Il Governo deve provvedere immediatamente e mettere fine a questa discrepanza senza senso".