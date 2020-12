Dpcm Natale, Conte non arretra e il centrodestra accusa: "E' una dittatura"

ROMA - Nessuna novità dell'ultim'ora solo conferme. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato il nuovo Dpcm Natale che entrerà in vigore venerdì 4 dicembre. "La strada per uscire dalla pandemia è ancora lunga. La terza ondata potrebbe arrivare a gennaio. Occorre impegno e attenzione: dovremo attendere il vaccino e le cure monoclonali. Sarà un Natale diverso ma non meno autentico".

Poi arriva la raccomandazione principe che vale per tutto il periodo: "Non possiamo entrare in casa delle persone, possiamo limitarci a una forte raccomandazione e chiediamo a tutti di rispettarla. Raccomandiamo di non ricevere a casa persone non conviventi, specialmente in questi frangenti, per noi stessi e per proteggere i nostri cari. Le misure che adottiamo sono adeguate e proporzionate a livello di rischio dei territori. Nel giro di un mese abbiamo piegato la curva dei contagi riportando l'Rt sotto l'1, continuando in questo modo tutte le regioni saranno gialle, in prossimita' delle feste natalizie".

Inascoltate le Regioni che chiedevano maggiore libertà per dare fiato all'economia. Su questo punto il governatore di Regione Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni ha manifestato tutto il suo disappunto (LEGGI QUI). Tra le polemciche più accese quelle degli spostamenti bloccati tra comuni nei giorni di festa. Evidenziata la disparità di situazioni tra piccoli comuni e grandi città. Anche in questo caso nessuna modifica al decreto legge. Dovrebbero nei prossimi giorni arrivare delle faq che avranno il comito di spiegare le deroghe e in quali casi saranno consentiti degli spostamenti extra.

Ma le polemiche non sembrano placarsi, anzi, e lo strappo avviene in Parlamento proprio mentre il presidente del Consiglio presenta le misure del nuovo Dpcm. E' il centrodestra a usare toni durissimi nei confronti del premier accusato di aver instaurato una "dittatura". I deputati delle opposizioni intonano il coro "libertà" esponendo dei cartelli con su scritto "Conte dimettiti". La situazione venutasi a creare e il clima surriscaldato hanno portato alla sospensione della seduta. A far scaturire le polemiche il fatto che il premier abbia presentato la misura in conferenza stampa, annunciata sui social personali e di Palazzo Chigi, senza andare prima andare a parlare alla Camera, nel frattempo convocata, che aveva richiesto proprio al premier di presentarsi in Aula, richiesta evdentemente inascoltata da Conte.

Il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari senza meze misure ha attaccato: "Noi stiamo lavorando. Evidentemente ha preferito un'altra strada invece che ascoltare la richiesta di una parte del Parlamento, scavalcando le istituzioni democratiche, ricorrendo a una prassi che si usa nei regimi autoritari, come nella dittatura di Pinochet, nel venezuela di Maduro, ha preferito parlare direttamente al popolo come un caudillo qualsiasi, ma in nome del Covid non si può fare carta straccia della democrazia". Quindi l'invito agli eponenti del Pd ad "alzare la testa, fate qualcosa, non state zitti perchè lo sapete anche voi che questo è troppo, che si sta facendo straccio della Costituzione: uomini di sinistra fate qualcosa, fermateli per favore". Una vera e propria gazzarra.

IL PACCHETTO DELLE MISURE PRESENTI NEL DPCM NATALE:

MOBILITA' TRA REGIONI - Dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà più spostare neppure tra regioni gialle. Permesso ritornare ai luoghi di residenza o domicilio e sempre e comunque per tornare alla propria abitazione. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Non sarà possibile raggiungere la seconda casa in un'altra regione e comune il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio.

MOBILITA' TRA COMUNI - Il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio sarà proibito anche spostarsi dal comune nel quale ci si trova, che sia quello di residenza, domicilio o meno.

COPRIFUOCO - Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino successivo. Il 31 dicembre il coprifuoco che impone il divieto di spostarsi è esteso fino alle 7 del mattino.

QUARANTENA DALL'ESTERO - Gli italiani che tornano dall'estero tra il 21 dicembre e il 6 gennaio dovranno sottoporsi alla quarantena. Quarantena prevista anche per gli stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo.

BAR, RISTORANTI E PIZZERIE - In zona gialla aperti con consumo al tavolo dalle 5 alle 18. Ogni tavolo può ospitare massimo 4 persone se non sono tutte conviventi. Dopo le 18 vietato consumate cibi e bevande nei locali o per strada. Nelle zone arancione e rosse: bar e ristoranti aperti dalle 5 alle 22 solo d'asporto. La consegna a domicilio è sempre consentita.

I NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI - In tutta Italia dal 4 dicembre al 6 gennaio i negozi restano aperti fino alle 21.

Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi edicole e vivai.

IMPIANTI SCI E HOTEL MONTAGNA - Gli impianti di risalita restano chiusi per il rischio assembramenti. Aperti invece gli alberghi di montagna dove sarà possibile fare il cenone ma in camera.

CROCIERE VIETATE - Stop alle crociere in partenza, con scalo o arrivo nei porti italiani dal 21 dicembre al 6 gennaio.

SCUOLA - Dal 7 gennaio riprenderà la didattica in presenza per il 75% degli studenti delle scuole secondarie.

EXTRA CASHBACK DI NATALE - Fino al 31 dicembre per chi paga con carte e App rimborso del 10% fino a 150 euro per ogni acquisto fatto senza limiti riguarda i nuclei familiari. Per partecipare occorre scaricare l'app IO e identificarsi con la carta d'identità elettronica o tramite lo Spid.

ITALIA A TRE COLORI - Confermato il sistema delle fasce, rossa, arancione e gialla in ordine decrescente di diffusione del contagio e di pressione sul sistema sanitario, con conseguenti misure più stringenti. L'obiettivo è portare entro metà dicembre tutto il Paese in fascia gialla, la meno rigorosa, ma rafforzata da divieti di mobilità e altre restrizioni valide per il periodo delle festività.