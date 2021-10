Dopo il clamoroso pareggio nel comune più piccolo della Liguria, a Rondanina vince Tufaro

GENOVA - È finita 26 a 23 nel comune di Rondanina per il sindaco Gaetanino Giovanni Tufaro. Sì, perché nel comune più piccolo della Liguria, dove gli elettori sono in totale 76, si era finiti al ballottaggio per l’elezione del nuovo primo cittadino. Al primo turno Tufaro, ingegnere residente (e lavoratore) a Genova, già sindaco per due mandati qualche anno fa, ha ottenuto gli stessi voti del 'rivale' Claudio Casazza, pompiere in pensione e residente in paese, anche lui già consigliere. Il clamoroso pareggio – 22 voti a testa, con una scheda bianca – avevano sorpreso la cittadina in alta val Trebbia.

Il gatto Miao miao, quei 22 voti e la scheda bianca: la strana alchimia del paesino in miniatura - COSA ERA SUCCESSO

Lo scarto di 3 voti ha fatto sì che vincesse la lista Innovazione Progresso Rondanina. Gaetanino Giovanni Tufaro era già stato sindaco dal 1995 al 2004. Questa volta i 49 votanti hanno tutti espresso chiaramente la propria preferenza, senza schede bianche o nulle. Se così non fosse stato, davanti ad un nuovo pareggio, avrebbe vinto Casazza della lista civica Rondanina per noi in quanto candidato 'più anziano'. L'affluenza questa volta è stata del 64,47%, superiore rispetto al primo turno di quattro elettori.

Ballottaggio Savona, torna il centrosinistra: Marco Russo è il nuovo sindaco - IL RISULTATO

L'altro comune in cui si è andati al ballottaggio era Savona, unica provincia ligure al voto in questa tornata. A vincere è stato il centrosinistra con Marco Russo, che ha vinto con il 62,25% di voti, mentre l'avversario Angelo Schirru si ferma al 37,75%. L'affluenza, però, si conferma bassa: solo il 46,03% dei savonesi si è recata alle urne.