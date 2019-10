Decreto Imprese, Ripamonti (Lega): "Il mio Odg impegna il governo a destinare risorse alla Liguria"

GENOVA - "Le commissioni industria, commercio e turismo e lavoro pubblico e privato del Senato, in seduta congiunta, hanno approvato l'ordine del giorno presentato da me e condiviso dalla Lega, che impegna il Governo a destinare, nell'imminente legge di bilancio per il 2020, nuove e ulteriori risorse alla Liguria finalizzate al completamento dei progetti già avviati nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa presenti nella regione", dichiara in una nota Paolo Ripamonti, senatore ligure della Lega, vice presidente della Commissione Industria, Turismo, Commercio del Senato, primo firmatario del provvedimento.

"Sono molto soddisfatto: questo è un passo in avanti molto importante, da sempre il nostro impegno è concentrato su questo fronte, per garantire sviluppo e crescita alla Liguria e alla provincia di Savona e affinché vengano date risposte chiare e concrete in merito alle aree di crisi complessa, per dare sostegno all'economia dei territori. Continueremo a vigilare affinché il Governo rispetti gli impegni", conclude Ripamonti.