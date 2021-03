Da Ventimiglia a Sarzana, ecco tutte le farmacie dove si potrà fare il vaccino Covid

GENOVA - Ecco la lista delle prime 52 farmacie liguri che saranno punti vaccinali territoriali (Pvt) per la somministrazione del vaccino AstraZeneca a partire da lunedì 29 marzo, giorno in cui è previsto l’avvio delle attività con la ricezione del vaccino e la sua preparazione. Le inoculazioni partiranno da martedì 30. Non saranno i farmacisti a vaccinare, ma medici o personale abilitato.

Le vaccinazioni potranno avvenire all’interno della farmacia se questa dispone di locali adeguati ma anche presso sedi esterne situate nelle adiacenze (p. es studi medici convenzionati, altri locali pubblici, sedi di associazioni di volontariato come p. es. le croci ecc).

Per quanto riguarda le prenotazioni in farmacia: per la fascia di età fra i 75 e i 79 anni o direttamente in farmacia a partire dalla mattina di lunedì 29 marzo o attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it a partire dalle h 13 di domenica 28 marzo. Per la fascia di età fra i 70 e i 74 anni o direttamente in farmacia a partire dalla mattina di martedì 30 marzo o attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it a partire dalle h 23 di lunedì 29 marzo. Non è possibile prenotare telefonicamente chiamando le farmacie stesse.

L'ELENCO COMPLETO:

ASL 1

1) Rebagliati, Corso Garibaldi 2, Imperia.

2) Novaro, Via Bonfante 64, Imperia.

3) Nola, Corso Imperatrice 9, Sanremo (Im).

4) Santi, Via Aurelia 45, Cervo (Im).

5) Quaglia, Via Cavour 47/a, Ventimiglia (Im).

6) Zitomirsky, Via Col. Aprosio 146, Vallecrosia (Im).

7) Centrale, Via Vittorio Emanuele 145, Bordighera (Im).

ASL 2

8) Premiata Farmacia Piemontese, Via Torino 77r Savona.

9) San Giovanni, Via G.B. Badano 17, Sassello (Sv).

10) Varaldo, Via Martiri della Libertà 37, Dego (Sv).

11) Rodino, Via dei Portici 31, Cairo Montenotte (Sv).

12) Della Concordia, Corso Marconi 246, Cairo Montenotte (Sv).

13) Della Concordia, Corso Bigliati 24, Albisola Marina (Sv).

ASL 3

14) Orientale, Via G. Torti 128 r, Genova.

15) Dell’Aquila, Via Giacometti 32-34, Genova.

16) Al Diamante di Begato, Via Sbarbaro 19, Genova.

17) Mojon, Via Fossatello 12 r, Genova.

18) Sestri, Via Sestri 61 r, Genova.

19) Centrale, Via Pasquale Pastorino 64 r, Genova.

20) Popolare, Via Ciro Menotti 77 r, Genova.

21) Cairoli, Via Cairoli 42 r, Genova.

22) Salus, via G. Daneo 118 r, Genova.

23) Unione Farmaceutica, via G. Torti 26 r, Genova.

24) Ligure, Via Bobbio 300, Genova.

25) Gemma, Corso Monte Grappa 30 r, Genova.

26) San Francesco, Via Custo 32 r, Genova.

27) Moderna, Via P. Pastorino 32 r, Genova.

28) Nizza, Via Cocito 1 r, Genova.

29) Operaia San Giorgio, Via San Giorgio 11, Genova.

30) Chiappano, Via Sauli Pallavicino 54, Arenzano (Ge).

31) Terralba, Via Marconi 200, Arenzano (Ge).

32) Alla Marina, Corso Matteotti 17, Arenzano (Ge).

33) Corsanego, Via Mazzini 11, Bogliasco (Ge).

34) Gavino, Via A. Gavino 152 r, Campomorone (Ge).

35) Savio, Piazza Nicoloso 3, Recco (Ge).

36) Ruta, Via Aurelia 207, Ruta di Camogli (Ge).

37) Savignone, Via Marconi 124, Savignone (Ge).

38) Sanitas, Via Roma 169, Isola del Cantone (Ge).

ASL 4

39) Internazionale, Piazza Martiri della Libertà 2, Santa Margherita Ligure (Ge).

40) Delle Grazie, Via XXV Aprile 25, Leivi (Ge).

41) San Lazzaro, Via V. Annuti 26, Casarza Ligure (Ge).

42) Bellagamba, Via Martiri della Liberazione 1, Chiavari (Ge).

ASL 5

43) Argentieri, Via Vittorio Veneto 117, La Spezia.

44) Maglio, Via Paverano 1, La Spezia.

45) Tapparo, Corso Cavour 205, La Spezia.

46) Castagnini, Via Bertoloni 13, Sarzana (Sp).

47) Santa Caterina, Via Variante Cisa 39 Sarzana (Sp).

48) Del Mare, Via C. Colombo 122, Riomaggiore (Sp).

49) San Antonio, Via XX Settembre 8, Deiva Marina (Sp).

50) Val di Vara, Via Aurelia 200, Riccò del Golfo (Sp).

51) Oppicini, Via Briniati 11, Brugnato (Sp).

52) Vezzanese, Via Valeriano 1a, Vezzano (Sp).