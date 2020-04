Cuore Djokovic, donazione agli ospedali bergamaschi impegnati sul fronte Coronavirus

MILANO - Novak Djokovic, il tennista numero uno del mondo, è molto legato all'Italia (la moglie Jelena ha studiato alla Bocconi, egli stesso ha fatto passerella a Sanremo sfoggiando una perfetta padronanza della nostra lingua) e ha cominciato la carriera a Como.

Adesso Djokovic è passato ai gesti concreti: Peter Assembergs, direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest ha rivelato che Djokovic ha fatto una cospicua donazione agli ospedali di Treviglio-Caravaggio e Romano di Lombardia, da settimane in prima linea nell’emergenza coronavirus. "Mai ci saremmo aspettati - dice Assembergs - di vedere anche sul conto corrente della nostra Asst Bergamo Ovest una donazione con un così prestigioso mittente. In questi giorni tantissime aziende, enti, associazioni, privati ci sono stati vicini e ringrazio tutti per la generosità dimostrata. Leggere, però, tra i donatori anche il nome del miglior giocatore al mondo di tennis, Novak Djokovic, mi ha emozionato".