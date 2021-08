Covid: Liguria, 172 nuovi casi e aumentano i ricoverati

GENOVA - Sono 172 i nuovi casi Covid-positivi in Liguria a fronte di 7.491 tamponi molecolari e test antigenici eseguiti. Aumentano gli ospedalizzati che oggi sono 89, tre in piu' rispetto a ieri, di cui 12 in Intensiva, uno in piu' rispetto a ieri.

Il bollettino quotidiano di Regione Liguria non riporta decessi. Per quanto riguarda la campagna vaccinale sui 2 mln e 241.419 di dosi consegnate sono state soministrate 1.973.452 dosi di vaccino, pari all'88%. Le persone che hanno ricevuto la doppia dose sono 906.155