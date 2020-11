Covid, la Liguria pensa di somministrare il vaccino attraverso i drive through

GENOVA - Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha annunciato che in Regione le vaccinazioni al covid dopo quelle della primissima fase potrebbero venir effettuate nei punti per i drive through, predisposti per effettuare i tamponi dall'auto.

"Abbiamo cominciato già a ragionare non per il primo ciclo di vaccinazioni, che riguarderà solamente il personale sanitario, il personale delle rsa e gli ospiti delle rsa, cioè le fasce davvero a rischio e più deboli, ma per quelle successive credo che il sistema del drive through dove si va e ci si vaccina per vaccinare tante persone in poco tempo sarà quello che useremo anche in questa regione - ha spiegato Toti -. Ovviamente il confronto con il Governo è appena iniziato".

A mentre ancora è aperto il dibattito polemico sulle parole del virologo Cristanti anche il ministro alla Salute Speranza ha parlato di vaccini: "L'Italia deve provare a raggiungere l'immunità di gregge e quindi una vaccinazione anti covid di massa con la persuasione. Penso che con una campagna vera possiamo provare a raggiungere l'immunità di gregge senza partire dalla obbligatorietà ma è una valutazione che faremo nel corso dei mesi. lo valuteremo in corso d'opera".