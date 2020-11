Covid in Liguria, quasi 18mila attuali positivi: stabile il numero degli ospedalizzati

GENOVA - Sono 17.870 gli attuali positivi al Covid in Liguria. Nelle ultime 24ore registrati 822 nuovi casi a fronte di 4.850 tamponi. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 1.508 (-2 in 24ore), nelle terapie intensive ci sono 115 persone (+7 in 24ore).

Registrate 21 nuove vittime in tutta la regione. Il bilancio da inizio emergenza sale a 2.109 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 14.230 persone (+406 in 24ore). In sorveglianza attiva 11.965 persone. Infine il dato dei guariti: nelle ultime 24ore sono risultate negative al tampone 666 persone precedentemente positive. Da inizio emergenza i guariti sono 23.398.

Per quanto riguarda i casi per singola provincia la pressione più alta è a Genova dove si registrano per residenza o domicilio 10.861 positivi, alla Spezia 2.372, a Savona 1.780 e a Imperia 1.676. Il resto o hanno residenza fuori regione o è in fase di accertamento.

I DATI IN ITALIA - Sono 33.979 i positivi al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 546. Con l'incremento di vittime rilevato nelle ultime 24 ore sono oltre 45 mila i morti di coronavirus in Italia, per la precisione 45.229, secondo i dati del ministero della Salute. Il totale dei casi, compresi guariti e vittime, è ora di 1.178.529. In Lombardia 8.060 tamponi positivi in un giorno, in Campania 3.771, in Piemonte 3.682, in Emilia Romagna 2.822, in Toscana 2.653, nel Lazio 2.612. Solo il Molise sotto i 100 casi (ne ha registrati 85).

E' di 116 l'aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale delle persone in rianimazione è ora di 3.422. I ricoveri nei reparti ordinari sono invece aumentati di 649 unità, portando il totale a 32.047. In Italia sono stati effettuati 195.275 tamponi per il coronavirus nelle ultime 24 ore, oltre 30 mila meno di sabato, con il consueto netto calo del weekend.

Il rapporto tra positivi e test è del 17,4%, in aumento di oltre un punto percentuale rispetto a sabato. ono oltre 700 mila gli attualmente positivi al coronavirus in Italia. Con l'aumento di 24.055 unità nelle ultime 24 ore il totale è ora di 712.490. I guariti sono 420.810 (+9.376 in un giorno). In isolamento domiciliare ci sono ora 677.021 persone (+23.290 rispetto a sabato).