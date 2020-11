Covid in Liguria, aumentano gli ospedalizzati: registrate altre sette vittime

GENOVA - Sono 12.276 gli attuali positivi al Covid in Liguria (-395 nell'ultimo giorno). Nelle ultime 24 ore registrati 236 nuovi casi a fronte di 2.101 tamponi. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 1.110 (+29 in 24 ore), nelle terapie intensive ci sono 113 persone (+2 in 24 ore). Sono 127 i nuovi positivi nel territorio della Asl3; 39 in quello della Asl4 Chiavarese, 2 i nuovi casi nell'imperiese, 39 nel savonese, 21 nello spezzino. I dati subiscono il consueto calo domenicale.

Registrate 7 nuove vittime in tutta la regione. Il bilancio da inizio emergenza sale a 2.387 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 11.106 persone (-419 in 24 ore). Infine il dato dei guariti: nelle ultime 24 ore sono risultate negative al tampone 623 persone precedentemente positive. Da inizio emergenza i guariti sono 37.021.

Per quanto riguarda i casi per singola provincia la pressione più alta è a Genova dove si registrano per residenza o domicilio 7.087 positivi, alla Spezia 1.914, a Savona 1.334 e a Imperia 1.153. Il resto o hanno residenza fuori regione o è in fase di accertamento. In sorveglianza attiva ci sono 9.879 persone.

I DATI IN ITALIA - I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 16.377, mentre le vittime sono 672. Lo si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. Gli attualmente positivi diminuiscono di 7.300 mentre i guariti sono stati 23.004. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 130.524, con un rapporto con i positivi (16.377) pari al 12,5% (+0,9% rispetto a domenica). Salgono, per la prima volta dopo quattro giorni, il numero di pazienti ricoverati per il Covid negli ospedali italiani. Sono 33.187, contro i 32.879 di domenica, con un incremento di 308 unità. Scendono ancora, invece, le terapie intensive, con un calo di 9 unità. Il totale dei dimessi o guariti raggiunge 757.507, mentre quello dei morti invece 55.576.

