Covid in Liguria: 40 nuovi positivi, ricoverati stabili e 2 vittime

GENOVA - Otto positivi in più nelle ultime 24 ore, 44 ricoverati (+1) di cui 12 in terapia intensiva (+3) e due vittime. Questo il bollettino Covid diffuso da Regione Liguria. Sono 40 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore a fronte di 1379 tamponi molecolari e 782 tamponi antigenici. Gli attuali positivi in Liguria al momento sono 2.606.

Confermato ancora il trend che vede un aumento di casi ma una sostanziale stabilite nel numero delle persone ricoverate. I 40 nuovi positivi registrati arrivano in un caso a testa dalla Asl1, Asl2 e Asl4, 7 dalla Asl5 e 30 dalla Asl3.

Per quanto riguarda i vaccini nelle ultime 24ore sono stati somministrate 7.640 dosi di vaccino a mRna e 1.130 di vaccini Astrazeneca e Jhonson. In totale le dosi somministrare dall'inizio della campagna salgono a 1.735.126 ovvero il 94% del totale consegnato alla Liguria dal governo centrale.

IN ASL 5 200 SANITARI NON VACCINATI - Su 200 operatori sanitari e sociosanitari residenti in Asl5 che erano stati richiamati ieri per sottoporsi alla prima vaccinazione, non se ne è presentato nemmeno uno all'appello. "Di questi 10 hanno confermato di non volersi vaccinare, per gli altri vediamo se provvederanno a vaccinarsi nei prossimi giorni, altrimenti partiranno le segnalazioni ai datori di lavoro e agli ordini professionali" ha detto il direttore generale Asl5 Paolo Cavagnaro.