Covid, Bassetti: "Il governo ascolti la scienza, chi ha visto l'infezione chiede l'obbligo vaccinale"

GENOVA - Grave non ascoltare i medici che hanno visto il covid da vicino, l'obbligo vaccinale è la giusta strada. Così il professor Matteo Bassetti in un post sulla sua pagina Facebook in cui l'infettivologo spinge per l'arrivo ai vaccini obbligatori al più presto.

"Non so cosa stia facendo il Governo, io faccio il medico e quelli seri, ovvero chi ha visto l'infezione da vicino, chiedono fortemente l'obbligo vaccinale. Non ascoltarci sarebbe grave e porrebbe il Governo quasi in antitesi al mondo della scienza e sarebbe difficile da gestire. Tutti gli esperti dicono di intervenire per evitare che si arrivi in inverno con troppe persone non vaccinate", scrive Bassetti.

"E' già troppo tardi, non possiamo pensare di mettere l'obbligo vaccinale con le terapie intensive Covid piene. Rischiamo di avere una parte della popolazione che a ottobre, novembre o dicembre riempirà gli ospedali".

"Chi ha certi atteggiamenti nei confronti del vaccino anti-Covid non può dire che c'è una scienza che mi piace che è quella dei farmaci e poi c'è quella dei vaccini - conclude l'infettivologo - La scienza è sempre la stessa, dobbiamo crederci sempre e non solo quando ci fa comodo. Anche la politica sbaglia con un atteggiamento ondivago nei confronti del vaccino che può essere pericoloso".