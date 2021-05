Covid, Bassetti: "A fine anno vaccino anche ai più piccoli, obbligo mascherina al tavolo? Ridicolo"

GENOVA - "L'autorizzazione dell’Ema sui vaccini anti-Covid per i ragazzi tra i 12 e 15 anni è 'scontata'". Così il professor Matteo Bassetti direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova a Primocanale nel giorno in cui si attende dall'agenzia europea del farmaco l'approvazione dei vaccini per gli adolescenti.

"Il 10 maggio l'Fda, la food & drugs administration americana, ha già dato il suo ok - spiega Bassetti - ecco perchè anche dall'Ema appare una valutazione scontata, almeno per il Pfizer, poi spero che i vari governi europei e per noi l'agenzia italiana del farmaco seguano questa indicazione".

E proprio l'Aifa dovrebbe entro un paio di giorni recepire l'autorizzazione europea. Lo stesso presidente di Aifa Giorgio Palu' ha ricordato nelle ultime ore come "per i ragazzi di questa età sono raccomandati i vaccini a mRna, la risposta immunitaria è molto elevata e la protezione dopo la prima dose è già oltre il 90%".

Per l'infettivologo genovese fondamentale riuscire ad arrivare a una vaccinazione anche per i bambini più piccoli. "Mi auguro che con la fine del 2021 si possa avere un vaccino che si possa utilizzare anche nei bambini più piccoli e avere a quel punto una vaccinazione universale: da prima del Covid ho sempre pensato che per l'influenza si dovesse fare una cosiddetta vaccinazione universale cioè che riguarda tutte le classi di età e così dovrà avvenire anche per il Covid".

La speranza di Bassetti è poi quella di "avere già per l'autunno del 2022 un vaccino unico che faremo da zero a cento anni per i due ceppi virali più classici: influenza A e influenza B a cui aggiungeremo Sars COV 2 quindi un vaccino che copra tutto lo scibile delle infezioni virali".

Il professor Bassetti poi ha criticato fortemente la decisione del Comitato tecnico scientifico di far indossare la mascherina all'interno dei ristoranti, quando si è seduti al tavolo tranne nei momenti del bere e del mangiare "è una proposta imbarazzante e senza alcun fondamento scientifico che genera solo paura e confusione. Saranno cene in maschera o forse, potremmo pensare a progettare delle mascherine con la fessura per il cibo e magari bere con la cannuccia - commenta Bassetti - Tutto questo è ridicolo e pericoloso. Se sarà adottata coprirà l'Italia di ridicolo rispetto al resto d'Europa e del mondo. Sarebbe un'altra brutta figura del Cts, solo l'ultima di una lunghissima serie".