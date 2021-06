Covid, Ansaldi: "In ogni Asl punti di vaccinazione liberi senza prenotazione"

GENOVA - Liguria senza nuovi casi di covid registrati e senza decessi da ieri, 28 giugno. Una data che però non deve portare la popolazione ad abbassare la guardia rispetto alle misure di sicurezza.

"E' stata una giornata importante frutto di un trend che abbiamo in circolazione ormai da un paio di mesi. Il quadro è migliorato dalla terza ondata in poi ma bisogna essere prudenti, dobbiamo continuare a fare attenzione", dichiara a Primocanale Filippo Ansaldi, direttore generale Alisa. Che commenta anche la novità degli open day per vaccinare anche i più scettici: "In ogni Asl avremo uno o più punti di accesso libero senza prenotazione, sono a disposizione migliaia di dosi per tutti coloro che vorranno vaccinarsi con due dosi distanziate di 21 giorni. Abbiamo superato la fase di carenza di vaccini e si torna alla programmazione originaria di 21 giorni".