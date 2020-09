Covid, 95 contagi in Liguria: alla Spezia mascherina obbligatoria fino al 13 settembre

LA SPEZIA - La Regione Liguria ha preparato un'ordinanza che impone l'obbligo di indossare la mascherina in tutta la provincia della Spezia, sempre durante le 24 ore, fino alle 24 del 13 settembre. Da giorni il territorio della Asl 5 Spezzina è quello che fa registrare il maggior numero di nuovi casi.

CLICCA QUI PER SCARICARE L'ORDINANZA COMPLETA

"Una festa, probabilmente avvenuta in Toscana, frequentata da un numero importante di cittadini di origine straniera, perlopiù domenicani residenti alla Spezia, che si è trasformata in un cluster e che ha creato a catena una diramazione di sotto-cluster derivati, ovvero persone che, infettate, andando a lavorare, hanno esteso il contagio", ricostruisce il governatore Giovanni Toti. Il tracciamento è in corso da giorni, con un potenziamento dell'ufficio prevenzione dell'Asl 5 Spezzina".

L'ordinanza per la provincia spezzina, sottolinea Toti, "è una misura molto blanda perché è già previsto l'obbligo di mascherina dall'ordinanza del ministero della Salute, a partire dalle 18, in tutti i luoghi frequentati anche all'aperto e in adiacenza dei locali. E' una misura necessaria a contenere il cluster, mentre gli uffici proseguono il tracciamento. Al momento, non riteniamo necessarie misure più restrittive: non vogliamo vessare la provincia ma richiamiamo tutti a un rigoroso rispetto delle regole. Non abbiamo ancora raggiunto il livello di guardia, ma evitiamo di raggiungerlo in vista degli appuntamenti di questa regione e del paese nelle prossime settimane".

Nel complesso in Liguria sono 95 i nuovi positivi registrati in un giorno, di cui 45 alla Spezia, 26 contatti di caso e 19 da attività di screening. E nel territorio spezzino salgono a 41 le persone con Covid ricoverate in ospedale, sei più delle ultime 24 ore, con cinque terapie intensive. In tutto il territorio regionale, i ricoverati sono 61, sette in più, con sette terapie intensive. In Asl 1 Imperiese sono stati registrati due nuovi positivi, quattro in Asl 2 Savonese, 44 in Asl 3 Genovese. I positivi in Liguria da inizio pandemia salgono così a 11.181. Attualmente sul territorio ligure sono presenti 1.770 casi, ottanta in più del giorno prima. Sono 646 le persone in isolamento domiciliare (+27), e salgono a 7.838 i guariti (+14). Nelle ultime 24 ore, anche un nuovo decesso all'ospedale di Sarzana (riportato su Primocanale.it già nella giornata precedente, leggi qui) : un anziano di 89 anni, che fa salire il bilancio delle vittime a 1.573.

In Italia, nelle ultime 24 ore si è registrato un aumento di casi consistente a fronte però di un altrettanto aumento consistente del numero di tamponi effettuati. E' quanto emerge dai dati aggiornati pubblicati sul sito della Protezione civile e del ministero della Salute. In un giorno si sono registrati +1733 casi, il totale sale così a 274.644. In totale sono 9.034.743 i tamponi effettuati, +113.085 (nella giornata precedente l'incremento dei tamponi era invece di 92.790). In totale i casi testati da inizio pandemia sono 5.414.708.

II numero di persone dimesse e guarite dal Covid in 24 ore è di 537, il totale sale così a 209.027. Gli attuali positivi sono 30.099 con un incremento di +1.184. Sono 11 le vittime sul territorio nazionale nelle 24 ore con coronavirus. Il totale dei deceduti da è ora di 35.518.Anche nel corso dell'ultima giornata in nessuna regione si sono registrati 'zero' contagi.