Covid, 52 nuovi positivi in Liguria, aumentano i ricoverati: due decessi

GENOVA - Sono 52 i nuovi positivi al covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi sono emersi da 2.308 tamponi (1.278 molecolari, 1.278 test rapidi). Crescono anche gli ospedalizzati: sono 87, di cui 11 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. I guariti sono 118. Due decessi, un uomo di 82 anni all'ospedale di Sestri Levante, e un 77enne alla Spezia.

Per quanto riguarda i nuovi casi, a Imperia è 1, in Asl2, Savona, 10, mentre a Genova sono 29, di cui 28 in Asl3 e in Asl4 uno. Alla Spezia sono 12 i nuovi casi.

In isolamento domiciliare ci sono 2.011 persone, 13 in più da ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1.774. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 6.803. I vaccini consegnati sono 2.241.417, quelli somministrati 1.981.534, l'88%.