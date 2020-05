Coronavirus, va in Toscana per i nonni e fugge davanti alla polizia: maxi multa a 22enne

SARZANA - Era uscito dalla Liguria per andare a trovare i nonni in Toscana. E, ben sapendo di non essere in regola, ha provato a darsi alla fuga quando una pattuglia della polizia ha provato a fermarlo ingaggiando un inseguimento con gli agenti. Nei confronti di un giovane di ventidue anni di Sarzana sono scattate una serie di sanzioni a cominciare da quella legata al mancato rispetto delle norme anti-contagio.

E' accaduto lungo i viali di circonvallazione delle Mura di Lucca. Qui una pattuglia della polizia ha intercettato un'auto che sfrecciava ad alta velocità. Dopo un inseguimento di circa un chilometro, i poliziotti sono riusciti a fermare l'auto con a bordo il giovane. A quel punto gli agenti hanno appurato che si trattava di un ragazzo che si era spostato da Sarzana per venire a trovare i nonni. Ma poiché non é possibile spostarsi fuori regione per la visita ai congiunti, oltre alle varie multe per le numerose violazioni al codice della strada (che hanno portato ad una decurtazione di 14 punti alla patente) il giovane è stato sanzionato anche per La violazione alla normativa anti contagio, per la quale fra l'altro era già recidivo.

Il divieto di andare in un'latra regione è comunque un problema per Sarzana dove, attraversando la Variante Aurelia, si finisce nel comune di Fivizzano: si passa in dieci metri da Liguria a Toscana. Il divieto di spostarsi in altra regione, previsto dal Dpcm, crea problemi alle terre di confine. Come La Val di Magra, a cavallo tra Liguria e Toscana e che vede territori e servizi interconnessi. Per questo la sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, ha scritto una lettera alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese per richiedere un "urgente intervento affinché le vigenti disposizioni tengano conto e vengano adattate a realtà territoriali come la nostra e numerosissime altre in Italia, consentendo gli spostamenti già consentiti all'interno delle stesse regioni quantomeno tra comuni confinanti".