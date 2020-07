Coronavirus, tre nuovi contagi e zero decessi in Liguria per il quinto giorno di fila

GENOVA - Sono 3 le persone contagiate dal Coronavirus nelle ultime 24 ore in Liguria, mentre il numero complessivo dei positivi scende di 39 unità rispetto a ieri, quindi 1306. E' quanto emerge dal bollettino diffuso oggi dalla Regione.

I tamponi effettuati sono stati 1414, raggiungendo così quota 151.324. Scende il numero dei ricoveri ospedalieri: oggi sono 43, uno in meno di ieri. Restano tre pazienti in terapia intensiva.

I guariti sono 42 in più di ieri, complessivamente 7123. Per il quinto giorno di fila non si registrano decessi e le vittime sono 1558 da inizio emergenza. In sorveglianza attiva si contano 448 persone.