Coronavirus, Traversi: "Necessario garantire la continuità territoriale"

GENOVA - “Nell'incontro con il Presidente e il Direttore Generale di Aeroporto di Genova Spa, mi sono state illustrate prospettive e progettualità dello scalo genovese, nel quale sono previsti sia interventi strutturali che infrastrutturali che consentiranno una maggiore apertura dello scalo alla città, con un più funzionale stazionamento dei passeggeri e migliori collegamenti con la città. Insieme abbiamo valutato anche l'impatto dell'emergenza Coronavirus sull'aeroporto e sulla Liguria, il crollo drammatico delle presenze in aeroporto e la drastica riduzione dei voli, condividendo che è fondamentale leggere ciò che avverrà in futuro”, ha affermato in una nota il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Roberto Traversi.

“Almeno per l'intero anno, le problematiche dettate dalla riduzione dei voli Genova-Roma creeranno disagi ai liguri anche una volta passata la bufera. Mi farò portavoce presso il Governo e verso Alitalia delle istanze presentatemi cercando di individuare le migliori soluzioni per garantire al popolo ligure la continuità territoriale con Roma”, ha concluso Traversi.