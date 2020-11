Coronavirus, Toti: "Per i vaccini priorità a over 75 e persone fragili"

GENOVA - Nella distribuzione del vaccino anti covid "bisogna garantire la precedenza agli operatori sanitari e in particolar modo agli over 75 che, come sostengo da giorni, restano le categorie piu' a rischio, come dimostra tristemente ogni giorno il bollettino delle vittime". Lo propone il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

"I primi vaccini anti covid in Italia arriveranno tra due mesi e verranno distribuiti attraverso un piano del ministero della Salute, con un meccanismo centralizzato e non su base regionale. Come Regione daremo tutta la collaborazione, stiamo già lavorando con la nostra sanità per non farci cogliere impreparati (per esempio sulla conservazione del vaccino) ma serve un piano immediato. Non possiamo rimanere indietro in una partita così delicata", prosegue Toti.

"La media dell'età delle persone decedute a ottobre in Liguria è di 82,6 anni. Non perdiamo tempo: proteggiamo gli over 75 dal contagio in tutti i modi, per questo chiediamo a gran voce che siano i primi a essere vaccinati", ribadisce il governatore ligure. Gli fa eco da oltreoceano dottor Anthony Fauci, dell'Istituto statunitense per le malattie infettive sui comportamenti da tenere fino all'arrivo del vaccino. “Lo vediamo all’orizzonte e ci aiuterà, ma dobbiamo resistere ancora un po’ e continuare a fare attenzione. Non sarà una pandemia ancora per molto perché i vaccini svolteranno la situazione, ma la strada è ancora lunga. Ci siamo dentro tutti insieme e possiamo uscirci solo tutti insieme”.