Coronavirus, M5s: "Commissione inchiesta su sanità ligure, serve focus su residenze sanitarie"

GENOVA - Una commissione regionale d'inchiesta sulla sanita' ligure con "un focus sulla grave situazione delle residenze sanitarie assistenziali coinvolte dall'epidemia di coronavirus". La chiedono i consiglieri regionali M5s Melis e Tosi. "Sono troppe le ombre nella gestione delle Rsa liguri in questo periodo nefasto morbato e reso tragico dal Covid-19: purtroppo, ogni giorno che passa, dalle strutture private della nostra regione arrivano notizie oltremodo dolorose - denunciano -. Un vero e proprio bollettino di guerra, dove a pagare il prezzo piu' caro sono stati i nostri anziani, i cui decessi colpiscono centinaia di famiglie che li credevano al sicuro", si legge nella nota.

"La domanda specifica che poniamo a Giunta e assessorato competente dunque e': quali protocolli sono stati emanati da Regione, Alisa e le singole Asl? Per avere contezza delle azioni intraprese, stiamo predisponendo un atto per istituire commissione consiliare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid 19 in Liguria", conclude la nota.