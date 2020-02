Coronavirus, l'appello della Regione Liguria: "Chiamate il 112, non andate ai pronto soccorso"

GENOVA - Nessun caso di Coronavirus registrato in Liguria. La conferma arriva dal governatore della Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa al termine di una lunga riunione che ha portato all'emanazione di un'ordinanza ad hoc per contrastare la diffusione del virus in Liguria visto i focolai presenti nelle regioni vicine (LEGGI QUI).

Il quadro in Liguria veder al momento una cinquantina di persone in auto-isolamento. Oltre ai 44 sbandieratori di Levanto c'è una signora che ha la casa a Rapallo ma che abita a Codogno e si trova nella nostra regione da un paio di giorni, c'è il caso di Albenga. Si tratta della sorella del primo caso positivo al Coronavirus di Torino, infine una persona che si trova a Lerici e che proviene dalle zone dei focolai della Lombardia. Queste persone sono visitate tre volte al giorno dai medici, non presentano sintomi, sono persone che si sono auto isolate.

"Invitiamo tutti coloro che sono stati nelle zone identificate come focolai (nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto ndr) a chiamare il 112 così come chi manifesta sintomi compatibili" spiega ancora il governatore che invita inoltre "chiunque abbia un dubbio sul proprio stato di salute di rivolgersi al 112 e non recarsi al pronto soccorso, bisogna evitare che possibili casi di coronavirus vaghino negli ospedali" spiega Toti.

QUI I DIECI CONSIGLI DA SEGUIRE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS