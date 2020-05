Coronavirus, in Liguria calano i morti: in un giorno 7 decessi e oltre 3120 guariti

GENOVA - Sono 4599 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria, 26 in meno rispetto al bollettino di giovedì diffuso da Alisa e Regione Liguria secondo i dati del flusso ministeriale. In provincia di Savona i casi sono 795, a Spezia scendono a 212, a Imperia 654 e a Genova 2934. Sono salite a 1334 le vittime da inizio emergenza, nell'ultima giornata si registrano infatti 7 decessi, a fronte dei 15 di ieri.

Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono 416 (-27 rispetto all'ultimo bollettino, con i dati più incoraggianti forniti da Als1 e Asl 3 Villa Scassi). In terapia intensiva ancora 31 positivi a Covid-19 ovvero 4 in meno rispetto a ieri. Positivi al domicilio ci sono 2187 persone (-30 rispetto a giovedì 14 maggio). Dati incoraggianti per quanto riguarda i clinicamente guariti asintomatici, ma ancora positivi, che sono 1996 (31 in più rispetto a ieri). I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 3125 (84 in più rispetto a giovedì in cui i guariti erano +88).

I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza sono 76.012. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1764 test.

"Al 2 di marzo erano dedicati al covid 25 posti di terapia intensiva e 99 nei nostri reparti di infettivologia. Nel picco epidemico al 6 marzo ne avevamo in utilizzo 194 in terapia intensiva e 1241 posti ospedalieri. Al 12 maggio i posti disponibili sono 124 e per la media intensità 808, con piani di ciascuna azienda sanitaria per arrivare alla massima disponibilità richiesta per supportare la riapertura e garantire la possibilità in 72 ore di arrivare a 300 posti di terapia intensiva, 20 posti ogni 100mila abitanti. Una possibilità, speriamo non ce ne sia bisogno". Questi i numeri illustrati oggi da Walter Locatelli, commissario di Alisa durante la conferenza stampa sui numeri dell'emergenza coronavirus in Liguria.

LA SITUAZIONE IN ITALIA - Riprende il calo di nuovi casi su base quotidiana, così come per i decessi che però rimangono sopra quota 200. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 789 nuovi positivi che portano il totale nel nostro Paese a 223.885. Si tratta di 203 casi in meno rispetto al dato di ieri. E' quanto emerge dal consueto bollettino della Protezione civile sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Continua invece il calo costante delle persone attualmente positive che è di 72.070, con una decrescita di ben 4.370 assistiti rispetto a ieri, più del doppio della rilevazione precedente.

242, invece, le persone decedute nelle ultime 24 ore che portano il totale a 31.610. Ieri erano stati 262. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 120.205, con un incremento di 4.917 persone rispetto a ieri, uno dei dati migliori da inizio emergenza. Tra gli attualmente positivi, 808 sono in cura presso le terapie intensive, 47 pazienti in meno rispetto a ieri; mentre 10.792 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 661 pazienti.

Sono invece 3.662 le persone uscite dall'isolamento domiciliare. Infine, il numero di tamponi totali effettuati arriva a 2.875.680, 68.176 nelle ultime 24 ore ed in calo rispetto ai 71.876 del giorno precedente. Di seguito le regioni con la crescita percentuale più alta rispetto a ieri: Lazio +1%, Molise +1%, Liguria +0,7%, Valle d'Aosta +0,5%