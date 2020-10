Coronavirus, in Liguria 907 nuovi casi e 6 vittime

GENOVA - Gli attualmente positivi in Liguria sono 7.842 ovvero 854 positivi in più rispetto a lunedì 19 ottobre e la maggior parte si concentra nell'area metropolitana di Genova con 5.028 casi. I pazienti in ospedale per coronavirus sono 537 (+67), di cui 32 in terapia intensiva (-2). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.947 (+506). Dall'ultima comunicazione sono stati processati 6.602 tamponi, che portano il totale a 384.376.

I positivi al momento sono così divisi per provincia di residenza: 495 (+58) a Imperia, 695 (+45) a Savona, 5,028 (+691) a Genova, 944 (+15) a La Spezia, 214 da fuori regione (+19) e 466 (+26) in fase di verifica. Dei nuovi casi, 341 sono contatti di caso, 522 sono stati scoperti da screening e 11 da ricoveri in strutture sociosanitarie. Nelle ultime 24 ore ci sono state 6 vittime, per un totale di 1.647.