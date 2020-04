Coronavirus, in caso di ripresa campi neutri in Toscana per Genoa e Sampdoria

GENOA - I potenti del calcio, terrorizzati dall'idea di perdere i diriitti tv che in gran parte hanno già speso con la tecnica dello sconto bancario, premono per riprendere il campionato a qualsiasi costo e con ogni mezzo. Così l ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si è riunito in videoconferenza con i rappresentanti di Figc, Leghe di A e B, Lega Pro, Aic, arbitri e delegazione del comitato medico scientifico della Figc, per esaminare il protocollo medico annunciato dal presidente federale Gravina.

Secondo indiscrezioni riportate da Tuttosport, ai vertici del calcio si sta pensando a una redistribuzione delle gare da giocare in campo neutro per le squadre settentrionali domiciliare nei territori più colpiti dalla pandemia. In caso di ripresa della serie A, Genoa e Sampdoria potrebbero giocare in Toscana, da Firenze (nella foto) a Livorno a Pisa a Empoli a Lucca a Siena ad Arezzo, insieme con Juventus, Torino, Milan, Inter e Fiorentina.