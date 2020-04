Coronavirus e calcio, Spinelli: "Inimmaginabile tornare adesso a giocare"

GENOVA - Polemica tutta toscana tra Pisa e Livorno, a qualche decennio dall'eretica proposta di Romeo Anconetani che voleva una fusione con la nascita del... Pisorno. Adesso il presidente del Pisa Giuseppe Corrado teorizza uno spostamento di alcune delle formazioni di Serie B impossibilitate a giocare nei rispettivi stadi a causa dell’emergenza Covid-19, incontrando la pronta risposta del collega del Livorno Aldo Spinelli: “Il presidente del Pisa è alle prime esperienze nel calcio, oltretutto non può esprimersi guardando solo in casa propria, deve obiettivamente valutare la situazione in generale, e credetemi su al nord è piuttosto seria”.

“Il dato sui morti - dice Spinelli a Telecentro 2 - è eloquente e la situazione è piuttosto chiara. Mi chiedo come si possa immaginare di tornare a giocare, come è possibile pensare di entrare in uno spogliatoio e mantenere le distanze raccomandate o in campo e evitare i contatti tra calciatori. Se poi si ricominciasse e dovessero venire alla luce nuovi casi di Coronavirus si dovrebbe nuovamente interrompere il campionato compromettendo anche le stagioni a seguire. Io sarei felice di tornare a giocare ma prima di tutto dobbiamo pensare alla salute di tutti”.