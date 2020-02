Coronavirus, accertamenti a Sanremo per 30enne rientrato dalla Cina

SANREMO - Un uomo di circa 30 anni, residente a Diano Marina, è stato trasferito questa mattina al reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo, per accertamenti dovuti alla presenza di uno stato febbrile e alcuni sintomi respiratori. A comunicarlo è Alisa, l'azienda sanitaria di Regione Liguria.

L’uomo è rientrato dalla Cina circa 18 giorni fa e questa mattina ha allertato il 112. È stato immediatamente attivato il protocollo d’intervento in forma preventiva, sebbene fossero trascorsi oltre 14 giorni. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami del caso. Il nucleo familiare dell’uomo, composto dalla moglie e due bambini, non presenta sintomi e si trova al momento al domicilio.

Per il momento non si registra nessun caso in Liguria. "Tutti gli esami effettuati sia sulla famiglia rientrata dalla Cina sia sul cittadino arrivato a Genova da Hong Kong hanno dato esito negativo", così ha rassicurato i cittadini genovesi e liguri il governatore Giovanni Toti nel punto stampa, dopo che sette casi sospetti sono stati ricoverati al San Martino e su cui sono stati svolti tutti gli accertamenti per vedere se fossero positivi o meno al Covid-19" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI QUI ).

"Credo che la politica debba rispettosamente fare un passo indietro rispetto alla scienza e prendere tutti quei provvedimenti che i nostri tecnici, medici e scienziati ci diranno che sono da prendere", ha poi commentato Toti. "Non so se ha sottovalutato la situazione, lo diranno le prossime ore. Sono molte le cose da tenere insieme, il fatto di non inchiodare il Paese di non farsi prendere dalla paura e al contempo proteggere i cittadini. La Liguria è attrezzata, siamo pronti nel nostro Ircss San Martino, le procedure sono rodate, siamo tutti ovviamente vigili e pronti a intervenire per contenere un virus che va affrontato con tutta la prudenza e attenzione senza allarmismi" .